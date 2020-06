Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 15.06.2020

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša je moguća na krajnjem sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne i dio večeri kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u većini područja. Vjetar slab do umjeren u Bosni zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 18 do 24 °C.

U Sarajevu uglavnom pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 21 °C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)