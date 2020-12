Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 15.12.2020

Danas se u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove očekuje dugotrajna magla i niska naoblaka. U ostatku naše zemlje pretežno sunčano.

Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -3 do 2, na jugu od 2 do 7, a dnevna od 5 do 10, na jugu 14 °C. U područjima sa dugotrajnom maglom temperatura zraka od 1 do 4 °C.

U Sarajevu pretežno sunčano. U nižim dijelova grada u jutarnjim satima i prije podne očekuje se magla. Jutarnja temperatura oko -2, dnevna oko 6 °C.

(fhmzbih)