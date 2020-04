Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 16.04.2020

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istoče Bosne može biti magle ili sumaglice.

Vjetar slab do umjeren u zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku Bosne istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 4 do 9, a dnevna od 17 do 23 °C.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 1, a dnevna oko 20 °C.



(Federalni hidrometeorološki zavod)