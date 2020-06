Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 16.06.2020

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima u većem dijelu Bosne sa kišom. Poslije podne lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom se očekuju u Hercegovini i u dijelovima centralne i istočne Bosne. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 20, a najviša dnevna od 16 do 22, na jugu do 25 stupnjeva.



U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna temperatura oko 19 stupnjeva.