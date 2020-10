Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 16.10.2020

Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti uglavnom u sjeveroistočnim dijelovima. Prije podne, slaba kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini i na zapadu Bosne. Poslije podne lokalnih pljuskova može biti još i u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, a najviša dnevna od 12 do 17, na jugu do 20 stupnjeva.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 15 stupnjeva.

(fhmzbih)