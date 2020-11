Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 16.11.2020

Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni prije podne po kotlinama magla. Poslije podne i u večernjim satima jače naoblačenje sa zapada praćeno kišom.

Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, a u ostatlim područjima južni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 °C.

U Sarajevu veći dio dana magla ili niska naoblaka uz djelimično razvedravanje. Jače naoblačenje poslije podne, što u večernjim satima može usloviti slabu kišu. Jutarnja temperatura oko 5, dnevna oko 12 °C.

(fhmzbih)