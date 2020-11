Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 17.11.2020

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Na vrhovima planina je moguć slab i kratkotrajan snijeg. Prije podne prestanak padavina u Krajini, a poslije podne u Posavini. Prema kraju dana i u ranim večernjim satima prestanak padavina se očekuje i u ostatku zemlje.

Vjetar slab do umjeren južni. Tokom dana vjetar u skretanju na sjeverni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 11, na jugu od 10 do 14 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura oko 5, dnevna oko 7 °C.

(fhmzbih)