Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 18.02.2020

Jutros je u sjevernim područjima bilo umjereno do umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostalim djelovima malo do umjereno oblačno i sunčano.

Temperature zraka u 07 sati: Bjelašnica -3 stupnja, Bugojno -2, Drvar, Livno i Široki Brijeg -1, Stolac 0, Grude, Jajce i Sarajevo 1, Mostar, Srebrenica i Tuzla 2, Ivan Sedlo 3, Trebinje 4, Banja Luka i Sanski Most 5, Prijedor 6, Neum 7, Bihać 9, Gradačac 11 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 949 milibara, za 7 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas u Bosni postepeno naoblačenje sa sjevera od jutarnjih sati prema sredini dana. Lokalno je moguća kratkotrajna i slaba kiša. U Hercegovini pretežno sunčano. Sredinom dana nablačenje na sjeveru Hercegovine. Vjetar u jutarnjim satima slab južnog smjera. Prije podne vjetar će promijenuti smjer na istok i sjeveroistok umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje od 14 do 18 stupnjeva.

U Sarajevu u jutarnjim satima sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Tokom dana postupno naoblačenje. Najviša dnevna temperatura zraka oko 9 stupnjeva.

(Federalni hidrometeorološki zavod)