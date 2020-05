Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 18.05.2020

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 24 °C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)