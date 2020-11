Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 18.11.2020

Danas u većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U kotlinskim dijelovima sa maglom i niskim oblacima, uz djelimično razvedravanje poslije podne. U Hercegovini i na zapadu Bosne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 11, a najviša dnevna od 8 do 12, na jugu od 14 do 19 stupnjeva.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U kotlinskim dijelovima moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura 3, a najviša dnevna oko 10 stupnjeva.

(fhmzbih)