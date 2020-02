Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 19.02.2020

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i sunčanije bilo je u zapadnim područjima.

Temperature zraka u 07 sati: Bjelašnica -6 stupnjeva, Drvar -4, Jajce -3, Livno -2, Sanski Most -1, Banja Luka, Grude i Sokolac 0, Bugojno 1, Doboj, Ivan Sedlo i Tuzla 2, Bihać, Sarajevo, Široki Brijeg i Srebrenica 4, Gradačac i Stolac 6, Trebinje 8, Mostar 11, Neum 12 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 947 milibara, za 5 milibara je viši od normalnog i sporo opada.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana u nizinama se očekuje kiša, a u višim područjima susnježica i snijeg. Krajem dana i tokom večeri, sa srijede na četvrtak, kiša će i u nižim područjima Bosne prelazit u susnježicu i snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjeverozapadnog smjera, a u večerenjim satima na momente i poljačan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10, na jugu zemlje do 14 stupnjeva.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom. U večernjim satima kiša će prelaziti i u susnježicu. Najviša dnevna temperatura oko 7 stupnjeva.

(Federalni hidrometeorološki zavod)