Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 19.02.2021

Danas se našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 2 do 6, a dnevna od 8 do 14 °C.

U Sarajevu veći dio dana pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 0, dnevna oko 10 °C.

(fhmzbih)