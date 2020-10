Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 19.10.2020

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni u jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama sa maglom i niskim oblacima.

Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 11, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stupanj.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U jutarnjim satima moguća je i niska oblačnost. Jutarnja temperatura oko 2, a najviša dnevna oko 13 stupnjeva.

(fhmzbih)