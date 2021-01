Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 19.1.2021

Danas će u Bosni i Hercegovini veći dio dana preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Više oblačnosti u jutarnjim satima na istoku Bosne. U večernjim satima naoblačenje u Hercegovini i jugozapadu Bosne.

Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -4°C, na krajnjem jugu zemlje od -4 do 0°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 4°C, na jugu zemlje do 7°C.

U Sarajevu više oblačnosti u jutarnjim satima. Veći dio dana pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka oko -8, a najviša dnevna oko 0°C.

(fhmzbih)