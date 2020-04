Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 20.04.2020

Danas se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme. U jutarnjim satima ponegdje u Bosni je moguća slaba kiša. U ostatku dana padavine uglavnom u Hercegovini, zapadnim i djelimično u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, veći dio dana, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 11 do 17, na jugu od 19 do 22 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša je moguća tokom poslijepodnevneva ili u večernjim satima.Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 14 °C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)