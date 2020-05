Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 20.05.2020

Jutros je u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne je zabilježena kiša, pljuskovi i grmjljavina. U Bosni je lokalno bilo i grada.

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica 7; Ivan Sedlo, Sokolac 12; Bihać, Drvar, Jajce, Livno 14; Banja Luka, Bugojno, Gradačac, Prijedor, Sanski Most, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla, Zvornik 15; Bijeljina, Doboj 16; Grude 17; Široki Brijeg 18; Neum, Stolac, Trebinje 19; Mostar 21; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 937 hPa, za 5 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 14 do 20, na jugu do 24 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura oko 20 °C.

