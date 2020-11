Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 20.11.2020

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini prije podne malo do umjereno oblačno i sunčano, uz postepeno naoblačenje. Tokom dana sa kišom, a u višim područjima sa susnježicom i snijegom. U večernjim satima i tokom noći, snijega će biti i na 700 metara nadmorske visine, uglavnom u centralnim i zapadnim područjima.

Vjetar umjeren, na momente i pojačan sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 9, a najviša dnevna od 3 do 9, na jugu do 12 stupnjeva. Poslije podne i krajem dana, postupan pad temperature zraka.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom. Krajem dana i tokom noći kiša može prelazit i u susnježicu. Jutarnja temperatura oko 2, a najviša dnevna oko 5 stupnjeva.

(fhmzbih)