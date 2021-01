Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 20.1.2021

Danas pretežno oblačno vrijeme u Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne gdje lokalno može pasti malo kiše, a u planinskim dijelovima i malo snijega. U većem dijelu Bosne mala do umjerena oblačnost.

Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera, a u planinskim dijelovima na momete i pojačan. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 0, na krajnjem jugu i lokalno u Krajini do 3, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9, na jugu do 11 stupnjeva.

U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko -2, a najviša dnevna oko 5 stupnjeva.

(fhmzbih)