Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 21.09.2020

Danas se u južnim i jugozapadnim područjima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim dijelovima malo do umjereno oblačno i sunčano. Tokom prije podneva postupno povećanje oblačnosti. Poslije podne i u večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu do 32 stupnja.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano. Tokom dana povećenjem oblačnosti moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 27 stupnjeva.

(fhmzbih)