Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 22.04.2020

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutranjim satima i prije podne, ponegdje u centralnim i istočnim područjima i na jugu može pasti i malo kiše. Tokom dana, uglavnom bez padavina. Nešto menje oblačnosti i sunčanije očekuje se u sjevernim područjima.

Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Krajem dana, vjetar će i oslabiti. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu od 9 do 11, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugo od 18 stupnjeva.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima može posti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 10 stupnjeva.

(Federalni hidrometeorološki zavod)