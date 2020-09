Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 22.09.2020

Danas se u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne očekuje pretežno oblačno vrijeme. U ostatku naše zemlje jutro sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Prije podne kiša je moguća u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, a poslije podne kiša, pljuskovi i grmljavina u većini područja. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 32 °C.

U Sarajevu jutro sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne se očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 28 °C.

(fhmzbih)