Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 23.06.2020

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne smanjenje naoblake u Hercegovini i Krajini. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne, kao i na jugu Hercegovine. Poslije podne slabe padavine na istoku Bosne.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 25 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Poslije podne se očekuje prestanak padavina. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 17 °C.