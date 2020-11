Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 23.11.2020

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjerno oblačno vrijeme uz duže sunčane intervale tokom dana. U jutarnjim satima prognozira se mraz u Bosni i višim predjelima Hercegovine, te magla po kotlinama i uz riječne tokove centralne i istočne Bosne.

Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -2 do 3, na jugu do 6, a najviša dnevna od 5 do 10, na jugu do 12 °C.

U Sarajevu tokom jutra pretežno oblačno i maglovito vrijeme, danju umjereno oblačno uz sunčane intervale. Jutarnja temperatura od -2 do 3, a najviša dnevna od 4 do 9 °C.

(fhmzbih)