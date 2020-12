Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 23.12.2020

Danas u većem dijelu zemlje umjereno oblačno i nešto sunčanije u Hercegovini i na jugoistoku. Nešto više oblačnosti očekuje se u sjevernim i ponegdje u zapadnim dijelovima. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne sa maglom ili sumaglicom. U večernjim satima porast oblačnosti.

Vjetar slab južnog smijera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a najviša dnevna od 8 do 15 stupnjeva.

U Sarajevu, u jutarnjim satima moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 2, a najviša dnevna oko 8 stupnjeva.

(fhmzbih)