Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 24.08.2020

Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz pokoji lokalni pljusak. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast naoblake poslije podne što može usloviti pljuskove i grmljavinu. Jače naoblačenje praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje se u večernjim satima sa zapada.

Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 26 do 31, na jugu od 30 do 36 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 28 °C



(fhmzbih)