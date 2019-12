Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 24.12.2019

Jutros je u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -6; Drvar -1; Bihać, Sanski Most 0; Bugojno, Ivan Sedlo, Prijedor 1; Sokolac 2; Banja Luka, Livno 3; Sarajevo 4; Srebrenica, Zenica 6; Tuzla 7; Bijeljina, Gradačac, Zvornik 8; Doboj, Grude, Široki Brijeg, Trebinje 9; Stolac 11; Mostar, Neum 12;

Danas će u Bosni i Hercegovini prije podne preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku dana u većini područja se očekuje smanjenje naoblake. Prije podne ponegdje u Bosni je moguća povremena i slaba kiša, a u višim područjima slab snijeg. Vjetar slab do umjeren, prije podne sa jakim udarima, sjeverni i sjeverozapadni. U večernjim satima u Bosni vjetar u skretanju na jugozapadni. Dnevna temperatura od 5 do 11, na jugu do 14 °C.

U Sarajevu veći dio dana pretežno oblačno vrijeme. Prije podne je moguća povremena i slaba kiša. Dnevna temperatura oko 5 °C.