Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 24.12.2020

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti se očekuje u sjevernim i sjeveroistočnim dijelovima. Krajem dana sa kišom u Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne.

Vjetar umjeren, a poslije podne i pojačan južnog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 10, a najviša dnevna od 8 do 15 stupnjeva.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima se očekuje i slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 10 stupnjeva.

(fhmzbih)