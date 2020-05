Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 25.05.2020

Danas u Bosni više sunčanog vremena prije podne. U drugoj polovini dana pretežno oblačno vrijeme kada se širom Bosne prognoziraju lokalni pljuskovi. Moguća je i slaba grmljavina. U Hercegovini većinom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalno slab pljusak je moguć na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22°C, na jugu zemlje do 25°C.



U Sarajevu umjerena naoblaka prije podne. U drugoj polovini dana pretežno oblačno. Povremeno može padati kiša u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 6°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 19°C.