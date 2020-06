Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 25.06.2020

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne postoji mala vjerovatnost za slabe lokalne pljuskove u centralnoj i istočnoj Bosni.

Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 33 °C.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 29 °C.