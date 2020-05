Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 27.05.2020

Jutros je u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu Bosne.

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica -1; Ivan Sedlo 6; Bugojno, Sarajevo 8; Drvar, Gradačac, Jajce, Livno, Tuzla, Zenica 10; Bihać, Sanski Most 12; Grude, Stolac 14; Široki Brijeg 15; Neum 17; Mostar 18; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 952 hPa, za 10 hPa je viši od normalnog i lagano opada.

Danas će u većem dijelu Bosne preovladavati oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Više padavina poslije podne. U drugom dijelu dana ili tokom noći u sjeveroj i sjeveroistočnoj Bosni s očekuje grmljavina. Na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine pretežno, u ostatku umjereno oblačno vrijeme. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevna temperatura od 12 do 20, na jugu do 23 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Dnevna temperatura oko 12 °C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)