Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 27.07.2020

U Bosni se danas očekuje uglavnom sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. U Hercegovini pretežno sunčano.

Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.