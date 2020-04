Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 28.04.2020

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se na jugu i jugozapadu zemlje. Tokom dana, postupan porast oblačnosti u cijeloj zemlji. U kasnim večernjim satima, u Hercegovini i jugozapadnim djelovima se očekuje kiša ili kratkotrajni pljusak.

Vjetar umjeren, na momente i pojačan jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 15, a najviša dnevna od 20 do 26 stupnjeva.

U Sarajevu prije podne, malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 21 stupanj.

(Federalni hidrometeorološki zavod)