Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 28.09.2020

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ranim jutarnjim satima kiša pljuskovi i grmljavina očekuju se u većini područja. Tokom dana padavine uglavnom u Hercegovini i na jugozapadu Bosne.

U večernjim satima u većini područja, osim u Krajini. Obilnije padavine se očekuju na jugu, gdje je očekivana količina padavina između 40 i 60 l/m2.

Vjetar umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 17 do 23 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u jutarnjim i večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 18 °C.

(fhmzbih)