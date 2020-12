Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 28.12.2020

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme. Prije podne ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne sa slabom kišom. Poslije podne ili u večernjim satima kiša se očekuje u cijeloj zemlje, a na planinama snijeg. Obilnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne.

Vjetar jak sa olujnim, ponegdje i orkanskim udarima, južnog smjera. Jutarnja temperatura od -2 do 3, na jugu od 5 do 9, a dnevna od 5 do 10, na jugu do 14 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme sa kišom. Više padavine krajam dana i u večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 1, dnevna oko 7 °C.

(fhmzbih)