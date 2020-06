Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 29.06.2020

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost. U večernjim satima na sjeveroistoku Bosne su mogući pljuskovi.

Vjetar slab do umjere, veći dio dana, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu i sjeveru zemlje do 25, a dnevna od 29 do 35 °C.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 30 °C.