Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 29.09.2020

Danas će u našoj zemlji preovladavati uglavnom pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana smanjenje naoblake u Posavini, Krajini i Hercegovini. Kiša ili lokalni pljuskovi se očekuje u Hercegovini, istočnim i centralnim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 14 do 19, na jugu do 22 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Kiša je moguća poslije podne. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 16 °C.

(fhmzbih)