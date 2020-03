Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 30.03.2020

Danas u Bosni prije podne jače naoblačenje. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni će padati slaba kiša. U Hercegovini većinom umjerena naoblaka, naoblačit će se na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4°C, na jugu do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11°C, na jugu zemlje od 15 do 19°C.

U Sarajevu sredinom dana se očekuje naoblačenje. Može padati slaba kiša u večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 2°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 10°C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)