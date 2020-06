Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 30.06.2020

Danas u Bosni, u jutarnim satima nešto više oblaka. Tokom dana, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Hercegovini vedro. Poslije podne lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u centralnoj i istočnoj Bosni.

Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 35 stupnjeva.

U Sarajevu u jutarnjim satima nešto više oblaka. Tokom dana, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna temperatura oko 30 stupnjeva.