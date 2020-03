Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 31.03.2020

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa susnježicom ili snijegom, a u Hercegovini sa kišom. Padavine slabog intenziteta. U večernjim satima smanjenje oblačnosti u sjevernim i sjeverozapadnim područjima.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 3, na jugu od 6 do 9, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 7, na jugu zemlje od 9 do 13 stupnjeva.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa susnježicom ili snijegom. Jutarnja temperatura oko 0, a najviša dnevna oko 3 stupnja.

(Federalni hidrometeorološki zavod)