Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 31.07.2020

Danas pretežno sunčano i vruće zadržat će se na jugu. U ostalim područjima sunčanije prije podne. Jači razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35°C, na jugu zemlje do 40°C.

U Sarajevu prije podne sunčano. Više oblačnosti u drugoj polovini dana. U poslijepodnevnim satima je moguć pljusak i grmljavina. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 18°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 34°C.

(fhmzbih)