Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 31.08.2020

Danas se na istoku, sjeveroistoku Bosne i u Hercegovini u jutarnjim satima i veći dio prijepodneva očekuje sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje tokom dana. U ostatku zemlje pretežno oblačno.

Kiša, pljuskovi i grmljavina očekuju se na zapadu i sjeverozapadu Bosne, a prema kraju dana ili u večernjim satima u većini područja. Obilnije padavine u Krajini i dijelovima centralne Bosne.

Vjetar slab do umjeren, u većem dijelu Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30, na istoku i sjeveroistoku Bosne do 32. U Hercegovini dnevna temperatura zraka od 30 do 34 °C.



(fhmzbih)