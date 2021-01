Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 05.01.2021 (Utorak)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, kiša se očekuje u južnim i jugozapadnim područjima. Kraja dana, padavine se očekuju i u centralnim dijelovima. Na planinama sa susnježicom i snijegom. Jutarnja temperatura zraka između -2 i 5, a na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka između 3 i 8, na jugu zemlje do 11 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 06.01.2021 (Srijeda)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Na jugu i sjeveru sa kišom. U ostalim područjima sa kišom i susnježicom, a na planinama sa snijegom. Jutarnja temperatura zraka između -1 i 5, a na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka između 2 i 7, na jugu zemlje do 10 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 07.01.2021 (Četvrtak)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana i tokom noći, na jugu sa slabom kišom. Jutarnja temperatura zraka između -3 i 3, a na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura zraka između 1 i 6, na jugu zemlje do 8 stupnjeva.



(fhmzbih)