Prognoza vremena za naredne dane

U utorak 12.01.2021., oblačno vrijeme. U Bosni je moguć povremen i slab snijeg. U Hercegovini poslije podne postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od -9 do -3, na jugu od 0 do 4, a dnevna od -3 do 3, na jugu od 4 do 9 °C.

U srijedu 13.01.2021., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana u Bosni je moguće provijavanje slabog snijega. Jutarnja temperatura od -7 do -2, na jugu od 0 do 4, a dnevna od 0 do 4, na jugu od 5 do 9 °C.

U četvrtak 14.01.2021., pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima u Bosni je moguć slab snijeg ili susnježica. Jutarnja temperatura od -7 do -2, na planianama do -14, na jugu od -2 do 2, a dnevna od -2 do 2, na jugu od 3 do 8 °C.

