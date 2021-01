Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 15.01.2021 (Petak)., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima slab snijeg u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -3, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -4 i 1, na jugu zemlje od 2 do 5 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 16.01.2021 (Subota)., u Bosni pretežno oblačno sa mijestimično slabim snijegom. U Hercegovini umjereno oblačno. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -4, na krajnjem jugu zemlje do -1, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -5 i -1, na jugu zemlje od 2 do 5 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 17.01.2021 (Nedjelja)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U centralnim i istočnim područjima sa povremeno slabim snijegom. Jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -4, na krajnjem jugu zemlje do -1, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -5 i -1, na jugu zemlje od 1 do 4 stupnja.

