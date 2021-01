Prognoza vremena za naredne dane

U subotu, 16.01.2021., u Bosni pretežno oblačno, povremeno sa slabim snijegom. U Hercegovini sunčano. Vjetar u Bosni umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između -9 i -3°C, na krajnjem jugu zemlje do 0°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -5 i -1°C, na jugu zemlje od 3 do 6°C.

U nedjelju, 17.01.2021., u Bosni pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini slaba bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između -11 i -5°C, na krajnjem jugu od -4 do -1°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -5 i -1°C, na jugu zemlje do 3°C.

(fhmzbih)