Prognoza vremena za naredne dane

U utorak 26.01.2021., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini veći dio dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Povremen i slab snijeg je moguć u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu od 0 do 5, a dnevna od -3 do 3, na jugu od 3 do 8 °C.

U srijedu 27.01.2021., u centralnim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku naše zemlje uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od -8 do -2,na jugu od -1 do 3, a dnevna od -1 do 4, na jugu od 2 do 7 °C.

U četvrtak 28.01.2021., umjereno do pretežno obklačno vrijeme. Jutarnja temperatura od -9 do -3, na jugu od -2 do 2, a dnevna od 1 do 5, na jugu od 4 do 9 °C.



