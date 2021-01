Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 27.01.2021 (Srijeda)., u centralnim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno i sa slabim snijegom. U ostatku naše zemlje uglavnom malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura od -8 do -2,na jugu od -1 do 3, a najviša dnevna od -2 do 4, na jugu od 2 do 7 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 28.01.2021 (Četvrtak)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima se očekuju i slabije padavine. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu od -2 do 2, a najviša dnevna od -1 do 5, na jugu od 4 do 7 stupnjeva.

PROGNOZA VREMENA ZA 29.01.2021 (Petak)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 5, a najviša dnevna od 2 do 7, na jugu do 10 stupnjeva.

(fhmzbih)