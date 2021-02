Prognoza vremena za naredne dane

U utorak 02.02.2021., pretežno oblačno sa maglo po kotlinama i uz riječne tokove. Tokom dana djelimično razvedravanje. U jutarnjim satima i dio prijepodneva na jugoistoku Hercegovini sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od -2 do 3, na jugu od 4 do 9, a dnevna od 3 do 9, na jugu od 8 do 12 °C.

U srijedu 03.02.2021., umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje naoblake tokom dana. U prvom dijelu dana u Bosni po kotlinama i uz riječne tokova sa maglom. Jutarnja temperatura od -1 do 3, na jugu od 5 do 8, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 °C.

U četvrtak 04.02.2021., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 2 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 8 do 14 °C.



(fhmzbih)