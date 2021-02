Prognoza vremena za naredne dane

PROGNOZA VREMENA ZA 5.02.2021 (Petak)., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, postupno smanjenje oblačnosti. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 9, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 15, na jugu i sjeveru koji stupanj i viša.

PROGNOZA VREMENA ZA 6.02.2021 (Subota)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u južnim i jugozapadnim dijelovima. U ostalim djelovima nešto manje oblačnosti i sunčanije. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 9, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16, na jugu i sjeveru koji stupanj i viša.

PROGNOZA VREMENA ZA 7.02.2021 (Nedjelja)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u južnim i jugozapadnim dijelovima. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 9, na jugu do 12, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16, na jugu i sjeveru do 18 stupnjeva.

