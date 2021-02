Prognoza vremena za naredne dane

U utorak 09.02.2021., pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Poslije podne ili tokon noći u većem dijeli Bosne se očekuje prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14 °C.

U srijedu 10.02.2021., pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne. Poslije podne ili u večernjim satima padavine u većini područja. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 9 do 15 °C.

U četvrtak 11.02.2021., pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U Krajini sa snijegom. Tokom dana u ostatku Bosne u nizinama susnježica ili kiša, a u višim područjima snijeg. Poslije podne prestanak padavina i razvedravanje u Krajini, a tokom noći i u ostatku zemljle. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do1, a dnevna od 7 do 14 °C.

(fhmzbih)